Coronavirus, Crisanti: le Regioni potrebbero truccare i dati

Il virologo Andrea Crisanti, dell'Università di Padova, avverte che le Regioni potrebbero truccare i dati per evitare chiusure. In una intervista al quotidiano "La Stampa", dice di non aver compreso bene come il nuovo Dpcm si traduca in pratica e di avere alcuni interrogativi al riguardo: "Spero che il governo nei prossimi giorni spieghi bene il provvedimento", afferma Crisanti.