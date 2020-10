Coronavirus, Crisanti: "Manca un provvedimento per regolare i trasporti"

"Manca secondo me un provvedimento per regolare i trasporti, che sono un'occasione di assembramento pazzesca. Non si capisce perché si tollerino i trasporti e si sanzionino cinema e spettacoli". A dirlo è Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'Università di Padova. Riguardo alle misure sulla scuola, il virologo spiega che "si poteva aprire un distretto scolastico un mese prima per capire cosa succedeva, e non è stato fatto".