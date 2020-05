Coronavirus, controlli in tutta Italia per il primo weekend più "libero"

Fase 2, a Milano si torna a fare shopping: in vetrina manichini con la mascherina IPA 1 di 76 IPA 2 di 76 IPA 3 di 76 IPA 4 di 76 IPA 5 di 76 IPA 6 di 76 IPA 7 di 76 IPA 76 di 76 IPA 76 di 76 IPA 10 di 76 IPA 11 di 76 IPA 12 di 76 IPA 13 di 76 IPA 14 di 76 IPA 15 di 76 IPA 16 di 76 IPA 17 di 76 IPA 18 di 76 IPA 19 di 76 IPA 20 di 76 IPA 21 di 76 IPA 22 di 76 IPA 23 di 76 IPA 24 di 76 IPA 25 di 76 IPA 26 di 76 IPA 27 di 76 IPA 28 di 76 IPA 29 di 76 IPA 30 di 76 IPA 31 di 76 IPA 32 di 76 IPA 33 di 76 IPA 34 di 76 IPA 35 di 76 IPA 36 di 76 IPA 37 di 76 IPA 38 di 76 IPA 39 di 76 IPA 40 di 76 IPA 41 di 76 IPA 42 di 76 IPA 43 di 76 IPA 44 di 76 IPA 45 di 76 IPA 46 di 76 IPA 47 di 76 IPA 48 di 76 IPA 49 di 76 IPA 50 di 76 IPA 51 di 76 IPA 52 di 76 IPA 53 di 76 IPA 54 di 76 IPA 55 di 76 IPA 56 di 76 IPA 57 di 76 IPA 58 di 76 IPA 59 di 76 IPA 60 di 76 IPA 61 di 76 IPA 62 di 76 IPA 63 di 76 IPA 64 di 76 IPA 65 di 76 IPA 66 di 76 IPA 67 di 76 IPA 68 di 76 IPA 69 di 76 IPA 70 di 76 IPA 71 di 76 IPA 72 di 76 IPA 73 di 76 IPA 74 di 76 IPA 75 di 76 IPA 76 di 76 leggi dopo slideshow ingrandisci La Fase 2 dell'emergenza coronavirus non vuol dire solo bar e ristoranti, ma anche shopping. A Milano, i negozi delle principali vie della città hanno rialzato le saracinesche e non sono pochi i cittadini che hanno dedicato la giornata all'acquisto di vestiti, borse, scarpe e trucchi. La novità sta però nelle vetrine: i manichini indossano la mascherina.

In tutta Italia i casi di coronavirus sono in calo, e praticamente ovunque l'indice di contagio "Rt" è sotto il valore di 1. Un trend che però, secondo l'Istituto superiore di Sanità, non è ancora stabile, e quindi non bisogna abbassare la guardia. Così, nel primo weekend della "Fase 2 bis", le autorità hanno aumentati i controlli. E se a Roma saranno schierati mille agenti in più, in Campania e in Toscana si torna (con cautela) in spiaggia.