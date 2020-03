Coronavirus, Conte: riaperture in termini di proporzionalità

"Anche sulle riaperture, cosi' come è stato per le restrizioni, si ragionerà in termini di proporzionalità". Lo afferma il premier Giuseppe Conte. E a chi gli chiede se la serrata delle attività produttive potrà durare molto, Conte replica: "No, è una misura durissima dal punto di vista economico. E' l'ultima misura che abbiamo preso e non può prolungarsi troppo. Per scuole e università, invece, si possono introdurre modifiche". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui