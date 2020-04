Conte: "Inizia la fase 2, ora convivere con il virus" | "Il 18 maggio riaprono commercianti al dettaglio, a giugno bar e ristoranti"

"Su ripresa il governo non si tirerà indietro" "Insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro per la ripresa, per cambiare tutto ciò che non va", ha assicurato il premier.

"50 centesimi il prezzo per mascherine chirurgiche" "Saranno fissati e calmierati i prezzi delle mascherine. E in un prossimo decreto vogliamo eliminare l'Iva" sui dispositivi che dovrebbero costare 0,5 euro, ha annunciato Conte.

"Ragioniamo su rinnovo automatico bonus 600 euro" "Sono allo studio interventi" sulle imprese. "L'Italia non riparte se non ripartono l'imprese. Per chi ha avuto gia' il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico. Nel prossimo decreto ci saranno più aiuti alle imprese, l'obiettivo non è avere più sussidiati ma più occupati".

"Dal 4 apertura per cerimonie funebri" Dal 4 maggio saranno permessi i funerali ma con un massimo di 15 persone con mascherine e distanze.

"Vietati assembramenti in pubblico e nel privato: no ai party" "Garantiamo accesso a luoghi pubblici come i parchi, a discrezione delle amministrazioni locali. L'attività motoria sarà possibile con una distanza di 2 metri per le attività agonistiche e 1 metro per quelle semplici". Via libera agli allenamenti mantenendo le distanze.

"Dal 4 maggio riapre manifattura e ristorazione con asporto" Ok alla ristorazione con asporto. Si entrerà, però, "uno alla volta e il cibo si consuma a casa", ha chiarito Conte. Ok anche, sempre dal 4 maggio, alla ripaertura della manifattura ma rispettanado "tutti i protocolli per la sicurezza".

"Da 18 maggio riapertura commercio al dettaglio. Dal 1 giugno bar, parrucchieri ed estetisti" "Il 18 maggio in programma ci sarà una riapertura anche del commercio al dettaglio. E ancora il 18 musei, mostre e la possibilità di allenamenti per sport di squadra", ha spiegato. Dal primo giugno aprono anche bar, ristoranti, parrucchieri e centti estetici.