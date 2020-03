Coronavirus, Conte: "Ce la faremo, Stato al fianco dei cittadini"

"Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi. E' al vostro fianco oggi e lo sarà domani". E' il messaggio del premier Giuseppe Conte, "Ringrazio tutti gli italiani per i sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore domani. Ce la faremo".

