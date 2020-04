Coronavirus, contagiati oltre i 200mila: scende il numero dei malati

L'Italia supera i 200mila contagiati in totale, 2.091 in più di ieri. Secondo la Protezione civile gli attualmente positivi al coronavirus sono in tutto 201.505. Scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva: 1.863, cioè 93 in meno. E scende il numero dei malati: 105.205 (-608) in tutto, tra i quali 19.723 sono ricoverati con sintomi (-630) e altri 83.619 in isolamento domiciliare. Le vittime sono 27.359, 382 in più di ieri.