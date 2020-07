Coronavirus, Coldiretti: crolla del 20% il consumo del gelato in estate

A poche settimane dall'inizio dell'estate, il consumo di gelati in Italia segna un calo del 20%, causato soprattutto dalla mancanza di turisti stranieri dovuta all'emergenza coronavirus. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'andamento della domanda di gelato artigianale che in periodi normali sviluppa un fatturato annuale di 4,2 miliardi di euro. "A pesare è stato anche il maltempo", ha aggiunto l'associazione.