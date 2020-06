Coronavirus, Coldiretti: un milione di poveri in più nel 2020

L'epidemia di coronavirus ha fatto salire di oltre un milione i nuovi poveri che nel 2020 hanno bisogno di aiuto anche per mangiare . E' quanto stima Coldiretti, osservando un aumento del 40% delle richieste di aiuti alimentari con fondi Fead distribuiti da associazioni caritatevoli. Secondo l' Istat , nel 2019 erano quasi 1,7 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta , per un numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui.

I nuovi poveri - Fra i nuovi poveri nel 2020, sottolinea la Coldiretti, ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie. Persone e famiglie che mai prima d'ora avevano sperimentato condizioni di vita così problematiche.

Cala la povertà assoluta, ma preoccupa il Sud - Stando ai dati Istat, dopo quattro anni di aumento si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta, pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009. L'andamento positivo "si è verificato in concomitanza dell'introduzione del Reddito di cittadinanza (che ha sostituito il Reddito di inclusione) e ha interessato, nella seconda parte del 2019, oltre un milione di famiglie in difficoltà". Tuttavia continua a destare preoccupazione il Mezzogiorno, dove è pari all'8,6% la percentuale di famiglie che si trovano in povertà assoluta nel Mezzogiorno. Al Nord il tasso è al 5,8% e al Centro al 4,5%.

Famiglie numerose e con minori - La povertà assoluta coinvolge di più le famiglie numerose e con figli minori. Nel 2019 si conferma un'incidenza di povertà assoluta più elevata tra le famiglie con un maggior numero di componenti: 9,6% tra quelle con quattro componenti e 16,2% tra quelle con cinque e oltre. Si attesta invece attorno al 6% tra le famiglie di tre componenti, sostanzialmente in linea con il dato medio.

Povertà relativa - Stabile invece il numero di famiglie in condizioni di povertà relativa: nel 2019 sono poco meno di tre milioni (11,4%) cui corrispondono 8,8 milioni di persone (14,7% del totale).