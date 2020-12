Coronavirus, calano nuovi casi e decessi: nelle ultime 24 ore 17.938 contagi e 484 morti 

Sono 17.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 484 i morti . Sabato i contagi registrati erano stati 19.903 e 649 i decessi. Complessivamente il totale dei positivi da inizio pandemia è di 1.843.712, mentre i morti sono 64.520. I dati si riferiscono ai risultati ottenuti su 152.697 tamponi , dato in netto calo rispetto ai 196.439 analizzati sabato.

Tasso positività all'11,7% Il tasso di positività sale all'11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a sabato quando era al 10,1%.

Tornano a salire gli attualmente positivi Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 686.031 attualmente positivi, 1.183 più di sabato, un aumento che si registra dopo giorni di calo. L'incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16.270 per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.093.161.

In calo ricoveri e terapie intensive Sono 3.158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, con un saldo negativo tra ingressi e uscite di 41 persone nelle ultime 24 ore. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 152. Nei reparti ordinari ci sono invece, secondo i dati del ministero della Salute, 27.735 persone, in calo di 333 rispetto a sabato.