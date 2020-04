Coronavirus, calano ancora i nuovi casi: sono 2.667, 578 i morti

Calano per il quarto giorno consecutivo i nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 2.667 nelle ultime 24 ore, ieri erano 2.972. Il totale dei contagi registrati sale così a 165.155. I deceduti sono 21.645 (+578), 38.092 i guariti (+962). Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 3.079 pazienti, 107 in meno di martedì. Lo ha reso noto la Protezione civile nell'aggiornamento del bilancio sull'emergenza coronavirus. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.