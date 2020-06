Coronavirus, cabine di sanificazione all'aeroporto Internazionale di Napoli: è il primo in Italia ad averle installate

L’aeroporto internazionale di Napoli – Capodichino è il primo scalo italiano a essersi dotato di cabine di santificazione anti-coronavirus. Come si vede nel video pubblicato sulla pagina Facebook dell'azienda produttrice Sanitationbooth, il processo - che permette di igienizzare la persona e i vestiti attraverso uno spray - dura pochi secondi. Il prodotto utilizzato non è dannoso né per le persone né per i tessuti.