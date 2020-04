Coronavirus, Borrelli: ormai 67% pazienti a casa, +8% solo ad aprile

"I pazienti Covid-19 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati a 64.877, il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell'8%". Lo ha sottolineato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, per il quale "ciò dimostra il calo della pressione sugli ospedali, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui