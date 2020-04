"Non riesco a vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così". In queste poche parole, scritte su un biglietto, è racchiuso l'addio di un anziano savonese, che dopo tanti giorni di quarantena per l'emergenza coronavirus si è ucciso buttandosi da una finestra. Un gesto estremo purtroppo non isolato. Nei giorni scorsi altri due anziani savonesi si sono tolti la vita, pare fiaccati dall'obbligo di restare chiusi in casa. CLICCA E LEGGI L'ARTICOLO