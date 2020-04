Coronavirus, Borrelli: frena la crescita dei nuovi casi, 3.039 in più

Diminuisce il numero dei nuovi contagiati da coronavirus, con 3.039 casi in più contro i 3.599 di lunedì, secondo i dati della Protezione civile. Angelo Borrelli ha detto che "cala il numero dei morti, 604 contro 636 e scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 106 in meno (3.792 in tutto) come anche quello dei ricoverati con sintomi, 258 in meno. In totale oggi in ospedale ci sono 28.718 persone". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui