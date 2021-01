Coronavirus, Borrelli: "A breve firmo l'ordinanza per i buoni spesa"

Ansa

Parlando del provvedimento che stanzia fondi per le persone in difficoltà, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha annunciato che firmerà "a breve" l'ordinanza. "La gestione dei buoni spesa - ha spiegato - sarà a cura dei servizi sociali e i Comuni potranno avvalersi degli enti del terzo settore e di unità di Protezione civile per l'acquisto delle derrate. L'ordinanza sarà immediatamente operativa".



Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui