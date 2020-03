Coronavirus, Borrelli: "2.470 nuovi positivi e 349 morti"

Secondo gli ultimi dati resi noti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, in Italia sono 2.470 i nuovi casi di coronavirus (per un totale di 23.073 positivi). I morti sono 349 in più per un totale che sfonda quota 2mila e arriva a 2.158. Sono invece 2.749 le persone guarite, 414 in più di domenica. Sono infine 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui