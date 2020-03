Coronavirus, Boccia: "Online il bando per 300 medici in Lombardia"

"Stasera apriamo un bando online per consentire a tutti i medici italiani che vogliono e possono aderire alla task force che Borrelli coordinerà da domani mattina. Un bando per 300 medici volontari da mandare nelle regioni più colpite dal coronavirus, Lombardia in primis". Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, aggiungendo che si tratta di "una chiamata alle armi della Sanità". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui