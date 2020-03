Coronavirus, Oms: "I medici e gli infermieri italiani fanno miracoli"

"Il numero di pazienti entrati in terapia intensiva per il coronavirus e salvati da medici e infermieri in Italia è un miracolo". Lo ha detto Michael Ryan, direttore del dipartimento emergenze dell'Oms parlando del Covid-19 ed elogiando "l'incredibile forza e coraggio" del personale sanitario italiano. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui