Coronavirus, Boccia: "Chiarezza sui test, no al business sulla pelle degli italiani" | Oltre 90mila vittime in Europa

Per una ripartenza "in sicurezza" in Lombardia, una delle ipotesi è quella di spalmare le giornate lavorative su 7 giorni. A indicarlo è il governatore, Attilio Fontana, che in Consiglio regionale ha parlato di "scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce". In ogni caso "sono tante le proposte di scienziati e tecnici" che verranno vagliate.