Coronavirus, azienda di Macerata moltiplica le vendite di mascherine ed è "costretta" ad assumere

"Ce le chiedono da tutta Italia, persino il Vaticano ne ha ordinate 300mila. Con questi numeri, arriveremo a triplicare i nostri dipendenti" dicono dalla cittadina marchigiana. Sono gli effetti collaterali della psicosi coronavirus: se l’incubo del contagio sta mettendo in ginocchio larghi settori dell’economia mondiale, per qualcuno l’emergenza si sta rivelando un volano. È iI caso della "Gammadis srl", una piccola società di Civitanova, in provincia di Macerata, gestita da tre fratelli.

"Ogni giorno è una pioggia di telefonate, siamo arrivati a contarne 150 – dichiara Michelangelo Angelini, socio insieme con i fratelli Alberto e Francesco – Ci cercano da Milano, Napoli, Bologna, Brescia, Roma, da tutta Italia. In magazzino disponiamo ancora di circa 200mila pezzi e al momento siamo tra i pochi in Italia ad averne, ma sono tutti prenotati. Il nostro impegno è quello di rimediare quanto prima e preparare altri stock per soddisfare il più possibile tutte le esigenze, ma è dura se dovesse continuare così. In azienda arrivano ordinativi giganteschi, richieste mai viste in precedenza. E non solo di mascherine. È esplosa anche la domanda di disinfettanti, gel igienizzanti, acqua ossigenata e detergenti".