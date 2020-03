Coronavirus, atterrato a Pratica di Mare primo aereo di aiuti da Russia

"E' atterrato a Pratica di Mare il primo dei nove aerei dalla Russia che trasportano medici e materiale sanitario per aiutare l'Italia". Lo rende noto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una diretta video su Facebook dall'aeroporto militare dove ha accolto la delegazione medica russa. Mosca ha deciso di inviare anche otto brigate mediche, in tutto circa 120 uomini, tra medici ed esperti virologi.