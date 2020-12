Coronavirus, arrivato a Roma il furgone con il vaccino | Di Maio: "Come promesso, prime dosi  a personale medico"

Il viaggio delle prime dosi del vaccino Le prime 9.750 dosi del farmaco della Pfizer BionTech sono entrate nel nostro Paese a bordo di un furgone nero a temperatura controllata che ha varcato il confine al Brennero, alle 9.30 del giorno di Natale. Scortato dai carabinieri, il mezzo ha raggiunto Roma dove è rimasto sempre sotto sorveglianza in una caserma dell'Arma.

La distribuzione del vaccino L'inizio della campagna di vaccinazione è ufficialmente fissato per il 27 dicembre: le dosi che saranno somministrate a Roma resteranno allo Spallanzani, tutte le altre transiteranno nell'hub dell'aeroporto militare di Pratica di Mare dove con 5 aerei, 60 veicoli e circa 250 militari saranno trasferiti nelle altre Regioni in modo che domenica mattina possa scattare il Vaccine Day in tutto il Paese.

La campagna vaccinale Dopo il Vaccine day, le successive dosi arriveranno direttamente dalla fabbrica della Pfizer nei 300 luoghi di somministrazione indicati dal Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e a quel punto partirà davvero la campagna vaccinale vera e propria per operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa. Con un occhio costante all'andamento dei numeri dell'epidemia poiché una risalita della curva rallenterebbe le vaccinazioni.

Di Maio: "Come promesso vaccino prima della fine dell'anno" "Avevamo detto che prima della fine dell'anno avremmo iniziato le vaccinazioni e così sarà. I primi vaccini saranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Alle nostre forze bianche un augurio di Buon Natale e un grazie per tutto quello che stanno facendo, anche oggi in questa giornata di festa.Ci riprenderemo le nostre libertà e torneremo ad abbracciarci".

Papa: "Vaccino è speranza, sia disponibile per tutti" "Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diverse luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Ma perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi - sono state le parole del Papa prima della benedizione Urbi et Orbi - ci impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo".

Zingaretti: "Battaglia lunga ma con vaccino si può voltare pagina" "Lo Spallanzani al lavoro per essere pronti per il #VaccineDay. La battaglia è ancora lunga, siamo solo agli inizi, ma si può voltare pagina". Lo scrive su Facebook, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ringraziando "tutti gli operatori della sanità anche oggi in prima linea, per loro, per tutti. Continuiamo a seguire le regole per vincere!".