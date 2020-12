Coronavirus in Italia: 19.037 nuovi casi e 459 vittime in 24 ore

Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di giovedì che portano il totale a 2.028.354. L'incremento delle vittime è di 459, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359. Gli attualmente positivi sono 579.886, con un calo di 13.746 unità. L'incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324 (i casi da inizio epidemia sono 1.377.109) .

Tasso possitività tamponi sale al 12,5% - Sono 152.334 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, circa 41mila in meno rispetto a ieri secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%

Da Milano a Napoli: le cartoline di Natale dell'Italia in lockdown Ansa 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 6 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Ansa 15 di 28 Ansa 16 di 28 Ansa 17 di 28 Ansa 18 di 28 Ansa 19 di 28 Ansa 20 di 28 Ansa 21 di 28 Ansa 22 di 28 Ansa 23 di 28 Ansa 24 di 28 Ansa 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

In Lombardia 2.628 i nuovi positivi a fronte di 27.942 tamponi - A fronte di 27.942 tamponi effettuati sono 2.628 (di cui 198 'debolmente positivi') i nuovi positivi (9,4%). I guariti e dimessi sono 1.721, su un totale di 386.391 da inizio pandemia, di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 522, uno più di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.976 (-202 da ieri). I decessi, totale complessivo: 24.782 (+105). La provincia piu' colpita e' Milano, con 878 nuovi casi di cui 332 a Milano città, seguita da Brescia con 366, Pavia con 209 e Monza con 183.

Terapie intensive calano di 5 unità, -668 ricoveri - Sono 2.584 le persone ricoverate in terapia intensiva per Covid in Italia, con un calo di 5 nelle ultime 24 ore nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece 165. Secondo i dati del ministero della Salute nei reparti ordinari ci sono 23.402 persone ricoverate con sintomi, 668 in meno rispetto a ieri.