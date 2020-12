Coronavirus, Arcuri: una terza ondata rischia di compromettere il piano vaccini

Coronavirus, negli Usa partite le prime spedizioni del vaccino Pfizer-BioNTech IPA 1 di 42 IPA 2 di 42 IPA 3 di 42 IPA 4 di 42 IPA 5 di 42 IPA 6 di 42 IPA 7 di 42 IPA 8 di 42 IPA 9 di 42 IPA 10 di 42 IPA 11 di 42 IPA 12 di 42 IPA 13 di 42 IPA 14 di 42 IPA 15 di 42 IPA 16 di 42 IPA 17 di 42 IPA 18 di 42 IPA 19 di 42 IPA 20 di 42 IPA 21 di 42 IPA 22 di 42 IPA 23 di 42 IPA 24 di 42 IPA 25 di 42 IPA 26 di 42 IPA 27 di 42 IPA 28 di 42 IPA 29 di 42 IPA 30 di 42 IPA 31 di 42 IPA 32 di 42 IPA 33 di 42 IPA 34 di 42 IPA 35 di 42 IPA 36 di 42 IPA 37 di 42 IPA 38 di 42 IPA 39 di 42 IPA 40 di 42 IPA 41 di 42 IPA 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci I primi camion che trasportano le dosi del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech sono partiti da un impianto di produzione del Michigan, negli Stati Uniti. Si prevede l'invio di circa 3 milioni di dosi.

In Italia il rischio di una terza ondata esiste: lo ribadisce il commissario straordinario Domenico Arcuri, secondo il quale un nuovo incremento dei casi rischia di compromettere il piano vaccinale. "Sarebbe complicato - spiega - iniziare durante la terza ondata la più grande campagna di vaccinazione di massa" della storia. Anche per questo "sono state di nuovo adottate misure più severe": è necessario "fare tutti tutto il possibile per evitarla".