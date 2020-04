Coronavirus, Arcuri: "Più ventilatori che pazienti in terapia intensiva"

Per la prima volta dall'inizio della pandemia lunedì "il numero di ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva". Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, spiegando: "Ci sono ancora 2.573 italiani in terapia intensiva, ma anche 2.659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite". E ha commentato: "I numeri dicono finalmente che il contagio si sta attenuando". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui