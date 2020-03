Coronavirus, anche gli immigrati vogliono lasciare l’Italia: “Abbiamo paura”

Il coronavirus non fa solamente scappare le persone dal Nord a Sud, ma anche dall’Italia intera.

A “Dritto e Rovescio” parlano molti immigrati che vivono da tempo qui da noi e che stanno facendo di tutto per poter tornare nei loro paesi di origine o comunque lasciare la Penisola.

Tutti ripetono la stessa cosa: “Ho paura”. “Qui si rischia molto”, spiega uno dei ragazzi intervistati davanti al Consolato egiziano, dove in tantissimi chiedono informazioni per poter partire.

"Voglio almeno far andare via mia moglie e i bambini, qui non si può nemmeno uscire di casa”, aggiunge un altro degli intervistati. “Se possiamo scappiamo, non dormiamo di notte”, aggiunge una donna, pronta a partire per la Spagna.