Coronavirus, al 19esimo tampone è ancora positiva: licenziata dopo 170 giorni di quarantena

Dopo cinque mesi e 19 tamponi è ancora positiva. Nada Cava, 49enne marchigiana che da tempo vive a San Giovanni di Colonnella (Teramo) ha trascorso 170 giorni in quarantena da quel 13 marzo, giorno in cui ha scoperto di aver contratto il coronavirus. Tutti giorni di malattia, che le sono costati il licenziamento dal supermercato dove lavorava come banconista. "Non mi sento bene e adesso sono veramente arrabbiata. Spero finisca una volta per sempre quest’incubo", dichiara la donna al "Messaggero".