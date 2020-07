Coronavirus, a Pozzuoli una donna guarita torna positiva dopo mesi

Si era ammalata di coronavirus mesi fa, era guarita e adesso è risultata di nuovo positiva al test del Covid-19 . Si tratta di una donna di Pozzuoli (Napoli), sulla quale si sta indagando per individuare il link epidemiologico. La notizia della ricaduta della donna è stata data dal sindaco della città, Vincenzo Figliolia, che l'ha saputo dalla Asl Napoli 2 Nord.

Il sindaco: "Rispettare le misure di sicurezza" - Il bollettino ordinario di domenica diffuso dall'Unità di crisi della Regione metteva in evidenza i 4.094 guariti in tutto il territorio della Campania, con un incremento di soli tre nuovi casi. Nel Comune del Napoletano dall'inizio dell'epidemia hanno contratto il virus in tutto 98 persone, tre delle quali sono attualmente contagiate. Si contano inoltre 82 guariti e 13 decessi. A fronte di questo contagio di ritorno, il primo cittadino torna a ricordare ai cittadini le misure di precauzione: dalla mascherina al gel igienizzante, alla distanza sociale e al rischio contagio nei luoghi affollati. Il caso della donna di Pozzuoli dimostra che il virus può anche tornare.