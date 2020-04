Coronavirus, a Milano la caccia ai furbetti della quarantena è con l'elicottero

A Pasqua strade deserte in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, da Venezia a Catanzaro. A Milano a sorvegliare la situazione e a dare la caccia ai furbetti in fuga dalla quarantena l'elicottero dei carabinieri con a bordo il comandante della stazione di Sarnico Salvatore Corbo. La città appare deserta, ma sono preoccupanti i dati della mobilità del weekend festivo in tutta la Lombardia.