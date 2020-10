Coronavirus: in Italia 5.372 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 28 i decessi

LEGGI ANCHE: La situazione in Italia, la mappa e i grafici interattivi

Superati i 70mila attualmente positivi In Italia non si registrava un numero così alto di nuovi contagi dal 28 marzo. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di altre 29 unità, portando il totale a 387. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece cresciuti di 161, a 4.086. Gli attualmente positivi hanno sfondato la soglia dei 70mila: sono ora 70.110, con un incremento di 4.158 in un giorno, mentre i guariti sono in totale 237.549. In aumento di quasi 4mila anche i positivi in isolamento domiciliare, che sono ora 65.637. Per i tamponi si tratta del nuovo record dall'inizio dell'emergenza.

La situazione Regione per Regione Crescono i contagi in tutte le Regioni italiane. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono: Piemonte 401, Emilia Romagna 276, Lazio 387, Toscana 483, Liguria 196, Puglia 249, Sicilia 233, Marche 49, P.A. Trento 39, Friuli Venezia Giulia 146, Abruzzo 103, Sardegna 134, P.A. Bolzano 85, Umbria 151, Calabria 42, Valle d'Aosta 18, Basilicata 22, Molise 11.