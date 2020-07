Coronavirus, 379 nuovi contagiati e 9 morti 

Sono 379 i nuovi contagiati per il coronavirus in Italia, mentre 9 le vittime: salgono così a 35.141 i morti da inizio pandemia. Sono i dati del ministero della Sanità. Sono 178 le persone guarite per un totale di 199.974. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Una sola Regione è senza nuovi contagiati: la Valle d'Aosta.

Tornano a diminuire i pazienti in terapia intensiva, che in 24 ore passano da 47 a 41 (-6). Calano anche i ricoverati con sintomi (-32), che sono ora 716. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.665 (+230), gli attualmente positivi 12.422 (+192). I dimessi e guariti sono 199.974 (+178).

Iss: "Rt nazionale a 0.98, serve attenzione""Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri. Il numero di nuovi casi di infezione sebbene rimanga nel complesso contenuto mostra una tendenza all'aumento". Lo rende noto l'Istituto superiore di sanità nel suo monitoraggio dei dati relativi alla settimana dal 20 al 26 luglio.

L'Istituto chiede di rispettare "i provvedimenti quarantenari, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell’autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. In caso contrario, nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale".

L'indice Rt nazionale è uguale a 0.98. "Questo indica che la trasmissione nel nostro Paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane. Serve atttenzione".

Ecco l'indice Rr Regione per Regione

Abruzzo 0.77

Basilicata 0.04

Calabria 0

Campania 1.42

Emilia Romagna 1.08

Friuli Venezia Giulia 0.41

Lazio 1.04

Liguria 1.25

Lombardia 0.96

Marche 0.87

Molise 0

PA Bolzano 1.07

Piemonte 0.87

PA Trento 1.34

Puglia 0.37

Sardegna 0.08

Sicilia 1.55

Toscana 0.7

Umbria 0.28

Valle d'Aosta 0

Veneto 1.66