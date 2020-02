Coronavirus, 18 carabinieri di Codogno in isolamento a casa

Diciotto carabinieri della Compagnia di Codogno sono in isolamento domiciliare, in via precauzionale, dopo aver partecipato a una riunione conviviale con un collega in congedo risultato positivo al coronavirus. L'incontro era avvenuto il 17 febbraio. Intanto una dottoressa di Codogno si è detta "preoccupata per i colleghi chiusi nell'ospedale. Vorremmo tutti lavorare e dar loro una mano, come volontari, ma molti di noi devono stare in quarantena". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui