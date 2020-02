Coronavirus, 325 i casi in Italia: il contagio si allarga a 9 regioni, 11 le vittime | Il ministro Azzolina: "Non si perderà l'anno scolastico"

E' di 325 contagiati di cui 11 morti il bilancio del coronavirus in 9 regioni d'Italia: 240 casi con 9 vittime in Lombardia, 45 casi con 2 morti in Veneto, 26 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e Liguria, 1 in Alto Adige. Attesa la conferma di una positività nelle Marche. Conte: "E' l'ora dell'unità, no a polemiche". Il ministro Azzolina ha garantito che "non c'è rischio che gli studenti perdano l'anno scolastico".