Coronavirus, 1.912 nuovi contagi: numero da record post lockdown

Aumentano ancora i nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.912 contagi (contro i 1.786 di giovedì), il dato più alto nel periodo post lockdown . Lo riferisce il ministero della Salute, precisando che sono venti i decessi in più rispetto a giovedì. I tamponi restano su livelli record: 107.269. Calano invece i ricoveri in terapia intensiva (-2), mentre i guariti salgono di 954 unità.

Vittime - Le vittime totali del Covid sono oggi 35.801, mentre gli attualmente positivi, 47.718 in tutto, sono cresciute di 938 nelle ultime 24 ore. I guariti salgono a 222.716. Nessuna Regione registra zero nuovi casi.

Tamponi - Su tutto il territorio nazionale sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 107.269 tamponi (un migliaio in meno di giovedì), che arrivano così a un totale di 10.894.963 dall'inizio della pandemia. Grazie al sospetto diagnostico, precisa il ministero della Salute, sono stati individuati fino ad oggi 244.489 casi di positività, mentre attraverso lo screening ne sono stati scoperti 61.746,

Regioni - La Lombardia è in testa alla classifica delle Regioni colpite con i suoi 277 casi in più, seguita dalla Campania (+253) e dal Lazio (+230). In Veneto i positivi che si aggiungono alla lista sono 196, in Toscana 139, in Emilia Romagna 122, in Piemonte 120 e in Sicilia 107.