Cordovado (Pordenone), uomo asserragliato: ripresa la negoziazione

A Cordovado (Pordenone) sono riprese le negoziazioni tra i carabinieri e Luca Orlandi, l'ingegnere friulano di 55 anni asserragliato da 48 ore nella propria abitazione.

L'uomo, ex militare, non vuole consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso. L'area è ancora off limits, ma si sta cercando di limitare i disagi di una trentina di residenti attraverso alcuni collegamenti alternativi con le rispettive abitazioni.