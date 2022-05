Coppia suicida nel Forlivese, cos'è la "Scuola d'Illuminazione" a Spinello

Esercizi spirituali, fisicità e molto altro ancora.

c’è chi li ha visti camminare bendati o tenendosi per mano, urlando contro il vento,

A Spinello, in provincia di Forlì-Cesena, cuore italiano dei seguaci di Ramtha,soprattutto prima del 21 dicembre 2012, data della fine del mondo, secondo gli "studenti della Scuola d'Illuminazione".

In questo paese i seguaci di Ratma si sono fatti costruire ville costosissime, dotate di bunker, dove rifugiarsi per sopravvivere all’apocalisse.

I loro riti insegnerebbero a prendere le distanze dalla realtà e a usare al massimo le potenzialità del cervello e i loro incontri sono scanditi da esercizi fisici e pratici, durante i quali vengono insegnate tecniche di sopravvivenza per prepararsi all’apocalisse. Lezioni sulla "visione remota del passato, presente, o futuro", telepatia o "guarigione con il Corpo blu". In alcuni casi gli abitanti del posto li vedevano aggirarsi in fila, con gli occhi bendati, alla ricerca dell’orientamento.

Cos'è la setta Ramtha

JZ Knight (Judith Darlene Hampton)

Ramtha, un guerriero vissuto 35mila anni

- Ramtha's School of Enlightenment è la scuola spirituale fondata nel 1998 negli Stati Uniti da, che afferma di essere la reincarnazione di. A Santa Sofia, cittadina del forlivese, nel corso degli anni, si erano trasferiti alcuni seguaci del culto, tra cui la coppia suicida, che si sono fatti anche costruire dei bunker sotterranei per sfuggire alla fine del mondo.