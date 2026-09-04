Controesodo, weekend da bollino rosso: oltre 27 milioni di veicoli sulle strade

Scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara a un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. Anas prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento da venerdì 4 settembre e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete: fino al 7 settembre ne saranno chiusi o sospesi 1.175 su 1.414, pari all'83% di quelli attivi.