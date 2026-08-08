Esodo estivo, incidente sulla A14 tra Faenza e Forlì: morta una donna | Maxi tamponamento sulla A10 a Spotorno: feriti due bambini
Il sinistro in Emilia-Romagna ha provocato anche 10 feriti, tra cui due gravi. Code in smaltimento in Liguria
L'esodo di agosto è cominciato, e con esso sono arrivati i primi gravi incidenti sulle autostrade. In Emilia-Romagna, sull'A14 tra Faenza e Forlì, una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli. Dieci i feriti, due dei quali in gravi condizioni. L'incidente, avvenuto intorno alle 14 di sabato 8 agosto, ha causato la chiusura del tratto autostradale fino alle 16. Disagi anche sull'A10 tra Spotorno e Orco Feglino, in Liguria, dove quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro: alcune persone ferite, tra cui due bambini.
L'incidente in A10
L'incidente in A10 è avvenuto poco dopo le 9 di sabato 8 agosto, tra Spotorno e Orco Feglino. Quattro auto coinvolte, come detto, e ferimento - in modo non grave - di alcune persone, tra cui due bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale.
Riaperto il tratto tra Ovada e Masone sull'A26
Sulla A26 Genova-Gravellona Toce, invece, è stato riaperto il tratto tra Ovada e Masone in direzione Genova, chiuso in precedenza dopo un incidente avvenuto all'interno della Galleria Montà, dove un camion si è ribaltato autonomamente. Il traffico transita su due corsie, code in smaltimento tra il bivio con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova. Situazione in miglioramento anche sull'A7 Serravalle Genova, dopo i 7 chilometri di coda in direzione Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia dovute al traffico intenso per l'esodo e gli imbarchi.