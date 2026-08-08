L'esodo di agosto è cominciato, e con esso sono arrivati i primi gravi incidenti sulle autostrade. In Emilia-Romagna, sull'A14 tra Faenza e Forlì, una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto cinque veicoli. Dieci i feriti, due dei quali in gravi condizioni. L'incidente, avvenuto intorno alle 14 di sabato 8 agosto, ha causato la chiusura del tratto autostradale fino alle 16. Disagi anche sull'A10 tra Spotorno e Orco Feglino, in Liguria, dove quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un sinistro: alcune persone ferite, tra cui due bambini.