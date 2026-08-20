Esodo estivo, aumentano i rientri: traffico da bollino rosso nel weekend

Il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie, il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata mentre sabato 22, dato l'aumentare del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Domenica 23 sarà segnata tra spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. Lunedì 24 il bollino rosso riguarderà la mattinata e quello giallo il pomeriggio e la sera. Al momento, nonostante i flussi di viaggiatori in movimento, non sono stati segnalati bollini neri.