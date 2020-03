Contro il coronavirus la raccolta fondi lanciata dal Giornale e da Libero per il nuovo ospedale di Milano 

Una raccolta fondi per finanziare il nuovo ospedale di Fiera di Milano viene lanciata da Libero e dal Giornale per contribuire alla battaglia contro il coronavirus. Lo annunciano il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, aprendo una sottoscrizione per sostenere il progetto della Regione Lombardia.

L'appello - Si comincia con 127mila euro già raccolti, precisano i due quotidiani, dando il via all'iniziativa. "Mi auguro che tutti voi troviate il tempo da dedicare alla lettura dei giornali per seguire il dibattito in corso sulla vicenda", dice in un video Feltri, presentando poi l'iniziativa presa in collaborazione con il quotidiano di Via Negri.

Cari lettori, aiutateci - "Sappiamo che la nostra Sanità sta facendo i miracoli per salvare più gente che può - scrivono i due quotidiani -. Siamo a fianco del governatore Fontana, impegnato allo spasimo con i suoi collaboratori, specialmente medici e infermieri, per andare incontro ai cittadini in sofferenza. Ma siamo ben consapevoli che i soldi non bastano mai. Ecco perché chiediamo ai lettori - li supplichiamo - di versare quanto è alla loro portata sul conto speciale aperto con la speranza di dare una mano non soltanto simbolica a chi sta in trincea, a rischio della vita, per combattere e distruggere il nemico, quel coronavirus elevatosi a incubo a causa della sua tenacia nel volerci distruggere. Al quale non dobbiamo lasciare scampo".

Questo l'appello con cui si rivolgono ai lettori per chiedere il loro sostegno nella guerra più importante, quella per la salute.

La donazione - Ecco tutti i dati del conto su cui viene attivata la raccolta. Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus - Banca Intesa Sanpaolo - Iban IT18Y0306909606100000162571 - Causale: Fondo Fondazione Fiera per la lotta al coronavirus - Ospedale in Fiera