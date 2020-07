Studentessa chiede un selfie hot a Conte, lui la gela: "Manteniamo le distanze

Chi è Alessandra Cantini, la studentessa del selfie osé Instagram 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Pausa pranzo movimentata per il premier Conte. Tra un saluto e una scherzosa richiesta di matrimonio, il presidente del Consiglio si è imbattuto anche in una avvenente ragazza in abito giallo. "Sono una sua ex studentessa, ho sostenuto con lei l'esame di diritto privato a Firenze". Superati i convenevoli, la giovane si avvicina al premier a caccia di un selfie. Estrae il telefono, si mette in posa e avvicinandosi per lo scatto precisa: "Dovrei togliermi mutandine e reggiseno per fare una foto così". Immediata la reazione di Conte, che dopo un secondo di silenzio dato dall'imbarazzo calma gli animi: "Manteniamo le distanze".