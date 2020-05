Cori e selfie con i ragazzi in strada, il sindaco di Avellino: "Ho cercato di usare il linguaggio dei giovani"

Il suo video è diventato virale e ha alzato un polvero di polemiche. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, al centro della movida di sabato sera, è stato protagonista, con alcune centinaia di giovani che affollavano l'isola pedonale in pieno centro città, di un vero e proprio assembramento. Le immagini hanno provocato la richiesta di dimissioni da parte delle opposizioni in consiglio comunale.

A "Live - Non è la d'Urso" il primo cittadino campano ha spiegato quello che è successo: "Dopo aver fatto un giro per verificare la situazione della movida, mi sono imbattuto in trecento ragazzi abbastanza euforici - ha spiegato - in quel momento non potevo girarmi e ho deciso di intervenire. Se non avessi usato quel linguaggio, probabilmente non li avrei allontanati. Ho improvvisato, ho preferito il dialogo e non la contrapposizione. Sono dispiaciuto perché i video hanno creato disagio perché non sono stato capito".