Contagi e quarantene, Pierpaolo Sileri: "Rimodulazione necessaria, ma aspetterei un altro po'"

"Credo che una rimodulazione delle regole sia necessaria. Per quanto riguarda le tempistiche, aspetterei un altro po'". Così, a "Mattino Cinque News", il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri risponde al conduttore Francesco Vecchi, circa la possibilità di cambiare la gestione di contagi e quarantene causa Covid-19.

"Bonaccini, per esempio, sta facendo un progetto pilota per i vaccinati con tre dosi, utilizzando il test rapido fai da te. Ecco, questo significa semplificare la vita ai cittadini", continua Sileri. "Dobbiamo arrivare a gestire l'ordinario, non più le emergenze e far sì che il Green pass non vada a schiacciare quella che è davvero l'esigenza clinica".