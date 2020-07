Consulta: "E' irragionevole impedire l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo"

E' irragionevole la norma che "preclude l'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo". Lo stabilisce la Consulta dopo aver esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione introdotta con il primo Decreto Sicurezza. In attesa del deposito della sentenza, la norma non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con la Costituzione sui requisiti di necessità e urgenza dei decreti legge.