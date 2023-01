Consip, sull'appalto Fm4 assolti Romeo e altri 11 imputati L'imprenditore Alfredo Romeo è stato assolto, dunque, nell'ambito del procedimento di Roma sulla gara Fm4 di Consip. Al centro del fascicolo la gara Fm4, di "facility management", ovvero servizi per la Pa, del valore di 2,7 miliardi, bandita dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione nel 2014 e suddivisa in 18 lotti, alcuni dei quali puntava ad aggiudicarsi Romeo.

L'imprenditore Alfredo Romeo prese parte alla gara per il lotto da 143 milioni di euro per l'affidamento di servizi in una serie di palazzi istituzionali a Roma, che andavano dalla pulizia alla manutenzione degli uffici. Era accusato di turbativa d'asta.

"Viene smentita anche in questo processo l'impostazione accusatoria che aveva infondatamente contestato il reato di turbativa d'asta all'avvocato Romeo pur in assenza di qualsivoglia elemento a carico - affermano i difensori di Romeo, gli avvocati Alfredo Sorge e Giandomenico Caiazza - e viene ancora una volta accertata la correttezza dell'operato della società Romeo Gestioni nella gara Fm4 come già acclarato in altri giudizi".