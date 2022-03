Coniugi uccisi a Bolzano, Madè Neumair: "Benno non mi ha mai cercata, il suo pentimento è ancora lontano"

"Benno non mi ha mai cercata, il pentimento è un concetto ancora lontano". Madè Neumair parla in esclusiva alle telecamere di "Quarto Grado" dopo la morte dei genitori Laura e Peter, strangolati il 4 gennaio 2021 da Benno, il primogenito dei coniugi di Bolzano. Ora che è iniziato il processo in Corte d'Assise a carico del fratello, Madè è alla "ricerca della verità" per sapere cosa è successo ai suoi genitori quella sera.

Madè ricorda l'ultima volta che li ha visti. Era il 26 dicembre 2020, quel giorno aveva lasciato Bolzano dopo aver trascorso le feste di Natale in famiglia. "Ricordo ancora la mamma - racconta - quando il treno è partito si è messa a correre lungo il binario come una ragazzina, salutandomi e sorridendo". L'ultima chiamata, invece, proprio il 4 gennaio 2021 subito prima che il fratello strangolasse entrambi i genitori con un cordino e buttasse i loro corpi nel fiume Adige. "Abbiamo chiacchierato - spiega Madè riferendosi alla mamma - e qualche minuto dopo è finita nelle mani di mio fratello".

"Mamma e papà erano una coppia e delle persone molto felici - ricorda la sorella di Benno - la mamma era una donna piena di gioia, aperta e comunicativa, dolce e affettuosa. Papà era più riservato, molto curioso. Ci ha sempre trasmesso grande calma e senso di sicurezza". Madè li sente ancora tanto vicini: "Forse è questa l'immortalità dei genitori. Anche quando non ci sono più, ci sono sempre".

"La circostanza più dolorosa e quella con la quale devo fare i conti è sapere come sono morti - rivela Madè - sapere che non è stato un incidente, sapere come hanno passato i loro ultimi minuti di vita, che hanno sofferto tanto, che c’è stata violenza e soprattutto - conclude - che si sono accorti che è stato Benno a farlo".

Benno Neumair, reo confesso del duplice omicidio, è accusato di omicidio aggravato plurimo e occultamento di cadavere.