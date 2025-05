Condannato Adriano Panzironi, il falso guru delle diete in tv: metteva a rischio la salute pubblica

Adriano Panzironi è un giornalista pubblicista e imprenditore italiano noto per aver ideato e promosso il metodo "Life 120", un regime alimentare iperproteico supportato dall'assunzione di specifici integratori. Nato a Roma nel 1972, ha costruito la propria notorietà attraverso apparizioni televisive, libri e contenuti social, presentandosi come esperto di salute e longevità. Tuttavia, non possiede alcuna abilitazione medica né titoli riconosciuti nel campo della nutrizione o della medicina. Il suo messaggio si è diffuso tramite il canale televisivo Life 120 Channel, poi chiuso dall'AGCOM, e ha generato un forte seguito. Panzironi ha fondato una rete commerciale per vendere i suoi prodotti, ma nel tempo ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie e giudiziarie per la pericolosità delle sue indicazioni. L'accusa più grave, confermata nel 2025, è stata l'esercizio abusivo della professione medica.