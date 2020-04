Coronavirus, sospesi i programmi televisivi di Adriano Panzironi

Due programmi televisi condotti da Adriano Panzironi, ideatore del metodo alimentare "Life 120", sono stati sospesi per sei mesi dall'Agcom. Nel mirino dell'Autorità, "la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al coronavirus".