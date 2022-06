Concorso di bellezza per donne con il velo, l'organizzatrice: "Abbiamo bisogno di mettere in evidenza queste ragazze"

Il primo

concorso di bellezza europeo per donne che indossano il velo

Cinisello Balsamo (MI)

Regina con il Hijab

Mariam Eloziri

Mattino Cinque

si è tenuto lo scorso 4 giugno a. Il concorso "" ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di ragazze ed è stato vinto da, 23enne che ha dichiarato di voler essere "un modello per le sue coetanee". A "" l'organizzatrice della competizione ha spiegato l'obiettivo del concorso: "Abbiamo bisogno di mettere in evidenza queste ragazze e poter dire loro di essere orgogliose di portare il velo", riferisce l'organizzatrice che poi spiega quali sono stati i parametri di giudizio per scegliere la vincitrice.

Leggi Anche E' Halima Aden la prima modella musulmana in burkini a conquistare la copertina di Sports Illustrated

"Credo che questo concorso abbia dimostrato, a chi crede che il velo sia sempre frutto di una imposizione, che queste ragazze - considera -, che hanno tutte un ruolo nella società, hanno scelto liberamente di indossarlo", conclude.